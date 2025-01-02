Споживання електрики знизилося, через негоду є знеструмлення - Укренерго

Споживання електроенергії в Україні знизилося через потепління, аварійно-відновлювальні роботи на енергооб'єктах тривають, негода знеструмила 10 населених пунктів в Івано-Франківській області, повідомили в НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

"Сьогодні, 2 січня, споживання електроенергії, станом на 7:00, було на 4,9% нижчим, ніж в цей же час у вівторок, 31 грудня. Це пояснюється вищою температурою повітря та сонячною погодою у більшості регіонів України, що зумовлює ефективнішу роботу побутових СЕС", - повідомили в Укренерго.

У компанії зауважили, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих ракетно-дронових атак росіян у 2024 році. "Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене та замінити знищене ворогом обладнання", - зазначили у НЕК.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - наголосили в Укренерго.

Негода

Через складні погодні умови – на ранок знеструмлені 10 населених пунктів в Івано-Франківській області. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній. Заживлення абонентів прогнозується протягом кількох годин.