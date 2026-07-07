Потребительские цены в июне продолжили падать - НБУ

Общая инфляция в июне, по оценкам НБУ, продолжила замедляться, говорится в новом макроэкономическом и монетарном обзоре регулятора, пишет УНН.

По оценкам НБУ, в июне снижение общей инфляции продолжалось благодаря дальнейшему расширению предложения отдельных сырых продуктов, в то же время базовая инфляция ускорялась - сказано в отчете.

В мае общая инфляция, как сообщается, замедлилась до 8,2% в годовом измерении (г/г) "благодаря расширению предложения отдельных сырых продуктов питания". В то же время базовая инфляция ускорилась до 7,9% г/г "вследствие дальнейшего роста расходов бизнеса, в частности на оплату труда, энергоресурсы и логистику, и эффектов от ослабления гривны в предыдущие периоды".

"Инфляционные ожидания домохозяйств оставались волатильными и повышенными на фоне высоких цен на топливо и увеличения стоимости проезда в общественном транспорте. В то же время ожидания финансовых аналитиков оставались устойчивыми", - говорится в отчете.

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Деловые настроения предприятий в июне, по данным НБУ, незначительно ухудшились на фоне интенсивных атак рф на объекты бизнеса. В то же время экономическая активность оживилась в ряде отраслей. Активизация вывоза зерновых грузов поддержала транспортную отрасль, улучшение потребительских настроений – торговлю, а лучшая ситуация в металлургии и активизация газодобычи – промышленность. Однако в строительном секторе продолжался спад.

Предложение рабочей силы, сообщается в отчете, в дальнейшем росло быстрее спроса, однако на рынке сохранялся значительный дефицит кадров, который вынуждал работодателей повышать оплату труда. Рост зарплат ускорился как в номинальном, так и в реальном измерении, указали в НБУ.

Дефицит торговли товарами в мае, как отмечается, сузился как благодаря меньшим объемам закупок энергоносителей, так и вследствие сезонного сокращения спроса аграриев. Дефицит текущего счета снизился до 3,7 млрд долл. по сравнению с 4,8 млрд долл. в апреле. Украина в июне получила более 15 млрд долл. внешнего финансирования, значительная часть которого пополнила международные резервы, что способствовало восстановлению их роста.

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"Дефицит государственного бюджета в мае-июне существенно увеличился ввиду наращивания расходов на фоне поступления значительных объемов внешнего финансирования", - указали в НБУ.

Активность на внутреннем долговом рынке в июне, как сообщается, оживилась. Роловер по ОВГЗ во всех валютах с начала года составил 112%.