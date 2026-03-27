Потепление до 18 градусов и дожди в нескольких областях: чего ждать от погоды 27 марта
Киев • УНН
В Украине ожидается переменная облачность с температурой до +18°. Небольшие дожди пройдут на востоке, в Карпатах возможны сильные порывы ветра.
В четверг, 27 марта, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, давление будет продолжать падать и распространяться влияние поля пониженного давления от циклона над Балканами, однако еще в большинстве областей сохранится погода без осадков, лишь на востоке прогнозируется небольшой дождь.
На высотах к нам будет поступать более теплая воздушная масса, поэтому ... днем приятное тепло 13-18°. ... Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, в Карпатах 7-12°
В Киеве и области 27 марта ожидается малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха +15°...+17°.
