Потепление до 18 градусов и дожди в нескольких областях: чего ждать от погоды 27 марта

В четверг, 27 марта, на большей части территории Украины ожидается переменная облачность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, давление будет продолжать падать и распространяться влияние поля пониженного давления от циклона над Балканами, однако еще в большинстве областей сохранится погода без осадков, лишь на востоке прогнозируется небольшой дождь.

На высотах к нам будет поступать более теплая воздушная масса, поэтому ... днем приятное тепло 13-18°. ... Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, в Карпатах 7-12°