Потепління до 18 градусів та дощі в кількох областях: чого чекати від погоди 27 березня
Київ • УНН
В Україні очікується мінлива хмарність з температурою до +18°. Невеликі дощі пройдуть на сході, у Карпатах можливі сильні пориви вітру.
У четвер, 27 березня, на більшій частині території України очікується мінлива хмарність. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За інформацією синоптиків, тиск продовжуватиме падати і поширюватиметься вплив поля зниженого тиску від циклону над Балканами, проте ще в більшості областей утримається погода без опадів, лише на сході прогнозується невеликий дощ.
На висотах до нас надходитиме тепліша повітряна маса, тому ... вдень приємне тепло 13-18°. ... Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, в Карпатах 7-12°
У Києві та області 27 березня очікується малохмарна погода, без опадів. Температура повітря +15°...+17°.
