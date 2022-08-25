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Засуха в Италии обнажила древний имперский мост

Киев • УНН

 • 536174 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Самая сильная за 70 лет засуха в Италии обнажила опоры древнего моста через реку Тибр, который когда-то использовался римскими императорами, но к третьему столетию пришел в упадок. Об этом УНН пишет со ссылкой на АР.

Засуха в Италии обнажила древний имперский мост

Детали

По словам историка Энтони Маянлахти, мост был построен в первом веке для императора Нерона, чтобы добраться до его садов у холма Яникулум, недалеко от современной площади Святого Петра. К третьему столетию мост уже разваливался, движение было перенаправлено на близлежащий мост Сант-Анджело, который направлял паломников через замок Сант-Анджело в Ватикан.

Сначала считалось, что у моста Нерона было четыре причала, но Маянлахти говорит, что два из них были демонтированы в 19 веке, чтобы улучшить речное движение.

"Поскольку уровень воды в реке сейчас настолько низок из-за засухи по всей Италии, мы можем видеть гораздо больше опор моста, чем обычно", - сказал Маянлахти.

В годы с нормальным уровнем воды в самый засушливый сезон часто можно увидеть одну из опор моста, но в этом году видны две.

Добавим

Правительство Италии объявило чрезвычайное положение в нескольких регионах из-за длительной засухи и сопутствующей аномальной жары.
Засуха также обнажила танк времен Второй мировой войны в самой большой реке Италии, По.

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