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Посуха в Італії оголила стародавній імперський міст

Київ • УНН

 • 536174 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. Найсильніша за 70 років посуха в Італії оголила опори стародавнього мосту через річку Тибр, який колись використовувався римськими імператорами, але до третього століття занепав. Про це УНН пише з посиланням на АР.

Посуха в Італії оголила стародавній імперський міст

Деталі

За словами історика Ентоні Маянлахті, міст був побудований в першому столітті для імператора Нерона, щоб дістатися його садів біля пагорба Янікулум, недалеко від сучасної площі Святого Петра. До третього століття міст уже розвалювався, рух був перенаправлений на довколишній міст Сант-Анджело, який спрямовував прочан через замок Сант-Анджело до Ватикану.

Спочатку вважалося, що біля мосту Нерона було чотири причали, але Маянлахті каже, що два з них було демонтовано у 19 столітті, щоб покращити річковий рух.

"Оскільки рівень води в річці зараз настільки низький через посуху по всій Італії, ми можемо бачити набагато більше опор мосту, ніж зазвичай", - сказав Маянлахті.

У роки з нормальним рівнем води в найпосушливіший сезон часто можна побачити одну з опор мосту, але цього року видно дві.

Додамо

Уряд Італії оголосив надзвичайний стан у кількох регіонах через тривалу посуху та супутню аномальну спеку.
Посуха також оголила танк часів Другої світової війни у ​​найбільшій річці Італії, По.

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