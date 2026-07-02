Поступление в профессиональные колледжи стартует в Украине - что нужно знать

$44.790.0651.030.13
ukenru
06:28 • 2610 просмотра
Генштаб подтвердил поражение задействованного оккупантами железнодорожного моста и НПЗ в кстово
03:46 • 13890 просмотра
Ночная атака на Киев: число погибших возросло до восьми, 34 ранены - фоторепортажPhoto
02:15 • 26347 просмотра
Число погибших и раненых в Киеве возросло
2 июля, 00:05 • 25797 просмотра
Удар по подстанции скорой помощи в Киеве: пятеро медиков ранены, один в тяжелом состоянии
1 июля, 23:35 • 24012 просмотра
Ночная атака на Киев: 5 раненых, повреждены жилые дома
1 июля, 23:15 • 18494 просмотра
Киев под комбинированной атакой врага: есть попадание в жилой дом
1 июля, 20:40 • 18409 просмотра
Киев атакован дронами с нескольких направлений, есть падение обломков в двух районах
1 июля, 20:22 • 19019 просмотра
Враг атаковал Запорожье - первые подробностиPhotoVideo
1 июля, 16:49 • 20062 просмотра
Зеленский срочно прервал визит в Ирландию и предупредил украинцев о подготовке массированного удара рф
Эксклюзив
1 июля, 16:40 • 24658 просмотра
Россия готовится к нападению на НАТО – эксперт назвал страну, которая может стать первой целью
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
1м/с
68%
745мм
Популярные новости
Ночная атака на Киев: пожары в центре города, горит крыша отеля1 июля, 21:32 • 20912 просмотра
путин на распутье: завершение войны, мобилизация или втягивание НАТО - Коваленко1 июля, 22:05 • 18147 просмотра
Зеленский предложил Ирландии сотрудничество в формате Drone Deal1 июля, 22:37 • 13666 просмотра
Италия опровергла блокировку помощи Украине на 2027 год и подтвердила поддержку Киева - СМИ01:42 • 18730 просмотра
Ночная атака рф на Киев: 11 погибших, 56 пострадавших, есть пропавшие без вестиPhotoVideo05:21 • 18851 просмотра
публикации
БЭБ уничтожает отрасль, которая наполняет бюджет, пока Украина ищет деньги на оборону1 июля, 15:50 • 31227 просмотра
Европейская система ПВО: почему инновационные разработки не гарантируют быстрой реализации проектаPhoto
Эксклюзив
1 июля, 13:45 • 35534 просмотра
Более 1,5 млрд евро инвестиций, новые жилищные программы и ИИ для восстановления – итоги конференции URC-2026 в Гданьске1 июля, 12:25 • 41360 просмотра
Врач Odrex, которого судят за медицинскую халатность, недоволен решением суда об отстранении от работы1 июля, 11:37 • 41520 просмотра
Как приобрести финансовую грамотность - простые шаги для начинающихPhoto1 июля, 07:57 • 54291 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Харьковская область
Запорожская область
Луганск
Гана
Монако
Реклама
УНН Lite
Осака поразила публику Уимблдона кимоно, вдохновленным фильмом "Убить Билла"Video30 июня, 07:59 • 53906 просмотра
Джастин Бибер неожиданно появился на драфте НХЛ и объявил первый выбор "Торонто"28 июня, 12:34 • 89033 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси могут пожениться уже в начале июля - что известно о возможной свадьбе27 июня, 12:51 • 102949 просмотра
Лось забрел в подъезд многоэтажки в Киеве - его вернули в лесVideo26 июня, 10:46 • 114774 просмотра
Слухи о свадьбе Тейлор Свифт и Трэвиса Келси усилились после новых сообщений СМИ24 июня, 21:25 • 148603 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Поступление в профессиональные колледжи стартует в Украине - что нужно знать

Киев • УНН

 • 1228 просмотра

Абитуриенты могут подать документы в учреждения профобразования до 1 сентября, для поступления не нужно сдавать НМТ. Продолжительность обучения составляет от 6 месяцев до 3 лет, студенты могут получать стипендию от 1250 грн.

Поступление в профессиональные колледжи стартует в Украине - что нужно знать

В Украине стартует поступление в профессиональные колледжи, сообщили в МОН 2 июля, пишет УНН

С 1 июля началась подача заявлений на поступление в учреждения профессионального образования

- сообщили в министерстве.

Кто может подать документы

Поступающие могут подать документы на обучение за счет государственного или регионального заказа, а также по контракту.

Поступать могут выпускники 9 и 11 классов, а также взрослые, которые хотят получить новую профессию. Для поступления в учреждения профессионального образования не нужно сдавать НМТ.

"Сегодня рынок труда нуждается в электриках, сварщиках, строителях, слесарях, станочниках, поварах и других квалифицированных специалистах. Профессиональное образование позволяет приобрести практические навыки, быстрее начать карьеру, достичь финансовой независимости или открыть собственное дело", - подчеркнули в МОН.

Условия поступления

Условия поступления, перечень документов, сроки подачи и зачисления каждое учреждение определяет самостоятельно. Как правило, нужно пройти собеседование или вступительные испытания. 

Выбрать профессию и колледж для обучения можно на платформе "Профессиональный колледж". В каталоге собраны учреждения со всей Украины: их можно отфильтровать по области, просмотреть перечень профессий и найти контакты приемной комиссии. 

Подать заявление на поступление нужно до 1 сентября: лично в учреждении или онлайн через электронный кабинет на сайте ЕДЕБО

Для поступления обычно нужны:

  • заявление;
    • документ об образовании и приложение к нему;
      • медицинская справка;
        • фотокарточки;
          • копия документа, удостоверяющего личность;
            • документы, подтверждающие право на льготы (при наличии);
              • военнообязанным нужно предоставить копию военно-учетного документа: военный билет или временное удостоверение военнообязанного или удостоверение о приписке к призывному участку. 

                Сколько длится обучение

                Продолжительность обучения в профессиональном колледже составляет от 6 месяцев до 3 лет. Это зависит от выбранной профессии, уровня образования на момент поступления и предварительно полученной квалификации.

                Какая стипендия

                Студенты могут получать стипендию от 1250 грн, а также при необходимости проживать в общежитии. 

                Дополнение

                МОН совместно с партнерами обновляет мастерские и лаборатории в колледжах, закупает современное оборудование, чтобы обучение в колледжах соответствовало потребностям рынка труда. Более 80% актуальных вакансий на рынке труда приходится на профессии, которым обучают в учреждениях профессионального образования.

                "Сегодня высоким спросом пользуются специалисты для энергетики, железнодорожного транспорта, робототехники и приборостроения. Для отдельных технических специальностей сейчас насчитывается более 10 вакансий на одного специалиста, поэтому выпускники имеют широкие возможности для трудоустройства сразу после обучения", — отметил заместитель министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний. 

                Юлия Шрамко

                ОбществоОбразование