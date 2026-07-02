Поступление в профессиональные колледжи стартует в Украине - что нужно знать
Киев • УНН
Абитуриенты могут подать документы в учреждения профобразования до 1 сентября, для поступления не нужно сдавать НМТ. Продолжительность обучения составляет от 6 месяцев до 3 лет, студенты могут получать стипендию от 1250 грн.
В Украине стартует поступление в профессиональные колледжи, сообщили в МОН 2 июля, пишет УНН
С 1 июля началась подача заявлений на поступление в учреждения профессионального образования
Кто может подать документы
Поступающие могут подать документы на обучение за счет государственного или регионального заказа, а также по контракту.
Поступать могут выпускники 9 и 11 классов, а также взрослые, которые хотят получить новую профессию. Для поступления в учреждения профессионального образования не нужно сдавать НМТ.
"Сегодня рынок труда нуждается в электриках, сварщиках, строителях, слесарях, станочниках, поварах и других квалифицированных специалистах. Профессиональное образование позволяет приобрести практические навыки, быстрее начать карьеру, достичь финансовой независимости или открыть собственное дело", - подчеркнули в МОН.
Условия поступления
Условия поступления, перечень документов, сроки подачи и зачисления каждое учреждение определяет самостоятельно. Как правило, нужно пройти собеседование или вступительные испытания.
Выбрать профессию и колледж для обучения можно на платформе "Профессиональный колледж". В каталоге собраны учреждения со всей Украины: их можно отфильтровать по области, просмотреть перечень профессий и найти контакты приемной комиссии.
Подать заявление на поступление нужно до 1 сентября: лично в учреждении или онлайн через электронный кабинет на сайте ЕДЕБО.
Для поступления обычно нужны:
- заявление;
- документ об образовании и приложение к нему;
- медицинская справка;
- фотокарточки;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие право на льготы (при наличии);
- военнообязанным нужно предоставить копию военно-учетного документа: военный билет или временное удостоверение военнообязанного или удостоверение о приписке к призывному участку.
Сколько длится обучение
Продолжительность обучения в профессиональном колледже составляет от 6 месяцев до 3 лет. Это зависит от выбранной профессии, уровня образования на момент поступления и предварительно полученной квалификации.
Какая стипендия
Студенты могут получать стипендию от 1250 грн, а также при необходимости проживать в общежитии.
Дополнение
МОН совместно с партнерами обновляет мастерские и лаборатории в колледжах, закупает современное оборудование, чтобы обучение в колледжах соответствовало потребностям рынка труда. Более 80% актуальных вакансий на рынке труда приходится на профессии, которым обучают в учреждениях профессионального образования.
"Сегодня высоким спросом пользуются специалисты для энергетики, железнодорожного транспорта, робототехники и приборостроения. Для отдельных технических специальностей сейчас насчитывается более 10 вакансий на одного специалиста, поэтому выпускники имеют широкие возможности для трудоустройства сразу после обучения", — отметил заместитель министра образования и науки по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Дмитрий Завгородний.