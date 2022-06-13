Выстрелы в голову и связанные руки: под Бучей обнаружили еще одно массовое захоронение мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Под Бучей в Киевской области обнаружили еще одно массовое захоронение мирных жителей – на позициях российских военных, которые были здесь. Об этом сообщил начальник ГУНП в Киевской области Андрей Небытов, пишет УНН.
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"7 гражданских граждан россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову. Это массовое захоронение расстрелянных мирных жителей обнаружили сегодня на позициях солдат российской федерации рядом с селом Мироцкое, Бучанского района. У многих жертв были связаны руки и прострелены колени", – отметил Небытов в Facebook.
Детали
На данный момент, по его словам, правоохранители работают над тем, чтобы идентифицировать погибших.
"Это очередные садистские преступления армии россии в Киевской области! За каждую уничтоженную жизнь, за боль и страдания украинцев, за разрушение наших городов и поселков оккупанты должны ответить", - подчеркнул Небытов.
Дополнение
По состоянию на 4 июня на освобожденных от оккупантов территориях Киевской области обнаружили и осмотрели 1314 тел погибших мирных жителей. 213 тел были неидентифицированы.