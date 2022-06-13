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Постріли у голову і зв'язані руки: під Бучею виявили ще одне масове поховання мирних жителів

Постріли у голову і зв'язані руки: під Бучею виявили ще одне масове поховання мирних жителів

Київ • УНН

 • 209979 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Під Бучею на Київщині виявили ще одне масове поховання мирних жителів - на позиціях російських військових, які були тут. Про це повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов, пише УНН.

Цитата

"7 цивільних громадян росіяни катували, а потім жорстоко стратили пострілами в голову. Це масове захоронення розстріляних мирних жителів виявили сьогодні на позиціях солдатів російської федерації поряд із селом Мироцьке, Бучанського району. У багатьох жертв були зв’язані руки та простріляні коліна", - зазначив Нєбитов у Facebook.

Деталі

Зараз, з його слів, правоохоронці працюють над тим, щоб ідентифікувати загиблих.

"Це чергові садистські злочини армії росії в Київській області! За кожне знищене життя, за біль і страждання українців, за руйнування наших міст і селищ окупанти мають відповісти", - наголосив Нєбитов.

Доповнення

Станом на 4 червня на звільнених від окупантів територіях Київської області виявили та оглянули 1314 тіл загиблих мирних жителів. 213 тіл були неідентифіковані.

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