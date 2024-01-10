Пострадавшим от подтопления из-за подрыва рф Каховской ГЭС выплатили более 200 млн гривен
Киев • УНН
Более 200 миллионов гривен было выделено в качестве финансовой помощи пострадавшим от подтопления в результате российского подрыва Каховской ГЭС.
В 2023 году пострадавшие от подтопления из-за подрыва врагом Каховской ГЭС в июне получили более 200 миллионов гривен финансовой помощи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
Детали
В прошлом году финансовую поддержку от государства в размере 5000 гривен на человека получили более 23 тысяч жителей Херсонщины и Николаевщины на общую сумму более 115 миллионов гривен.
Кроме того, от международных организаций пострадавшим жителям этих областей была выплачена помощь на общую сумму более 88 миллионов гривен. В частности, почти 13,4 тысячи жителей Николаевщины и Херсонщины получили по 6600 гривен.
Как отмечается, денежную помощь выплачивали людям, которые на момент подрыва ГЭС проживали в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению.
Дополнение
Укргидроэнерго подписало меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией ÖZALTIN Holding о сотрудничестве в строительстве и восстановлении гидроэлектростанций в Украине. Речь идет о восстановлении Каховской ГЭС и строительства Каневской ГАЭС".
Напомним
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области.
Пострадавшим от подтопления из-за подрыва рф Каховской ГЭС выплатили более 200 млн гривен
Более 200 миллионов гривен было выделено в качестве финансовой помощи пострадавшим от подтопления в результате российского подрыва Каховской ГЭС.
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