Постраждалим від підтоплення через підрив рф Каховської ГЕС виплатили понад 200 млн гривень
Київ • УНН
Понад 200 мільйонів гривень було виділено в якості фінансової допомоги постраждалим від підтоплення внаслідок російської підриву Каховської ГЕС.
У 2023 році постраждалі від підтоплення через підрив ворогом Каховської ГЕС у червні отримали понад 200 мільйонів гривень фінансової допомоги. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.
Деталі
Минулого року фінансову підтримку від держави у розмірі 5000 гривень на людину отримали понад 23 тисячі жителів Херсонщини та Миколаївщини на загальну суму більш ніж 115 мільйонів гривень.
Крім того, від міжнародних організацій постраждалим жителям цих областей було виплачено допомогу на загальну суму понад 88 мільйонів гривень. Зокрема, майже 13,4 тисячі жителів Миколаївщини та Херсонщини отримали по 6600 гривень.
Як зазначається, грошову допомогу виплачували людям, які на момент підриву ГЕС проживали у населених пунктах Миколаївської та Херсонської областей, що зазнали підтоплення.
Доповнення
Укргідроенерго підписало меморандум про співпрацю з турецькою компанією ÖZALTIN Holding щодо співпраці в будівництві та відбудові гідроелектростанцій в Україні. Йдеться про відновлення Каховської ГЕС та будівництва Канівської ГАЕС".
Нагадаємо
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.