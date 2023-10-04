Туреччина допоможе будувати Каховську ГЕС та Канівську ГАЕС

Цитата

«Ми знаємо, що в Україні наразі важкі часи і наша країна підтримує Україну. Сподіваємось, що цей меморандум стане результатом плідної співпраці. Бажаємо Україні миру і молимось, аби скоріше повернувся мир у вашу країну»,- зазначив генеральний директор ÖZALTIN Holding Музаффер Оздемір.

Деталі

У меморандумі компанія ÖZALTIN, що спеціалізується на будівництві електростанцій зазначила свої наміри щодо співпраці у "питаннях відновлення Каховської ГЕС та будівництва Канівської ГАЕС".

Сторони обговорили співробітництво щодо розвитку паливно-енергетичного комплексу України, який має пріоритетний статус. Вони також врахували важливість відбудови Каховської ГЕС, адже її знищення означає втрату потужностей відновлювальної енергетики та додаткових потужностей для регулювання пікових навантажень, йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Канада допомагатиме будувати Канівську ГАЕС та Каховську ГЕС