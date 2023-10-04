Туреччина допоможе будувати Каховську ГЕС та Канівську ГАЕС

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Укргідроенерго підписало меморандум про співпрацю з турецькою компанією ÖZALTIN Holding щодо співпраці в будівництві та відбудові гідроелектростанцій в Україні. Про це повідомила пресслужба Укргідроенерго, пише УНН.

Цитата

«Ми знаємо, що в Україні наразі важкі часи і наша країна підтримує Україну. Сподіваємось, що цей меморандум стане результатом плідної співпраці. Бажаємо Україні миру і молимось, аби скоріше повернувся мир у вашу країну»,- зазначив генеральний директор ÖZALTIN Holding Музаффер Оздемір.

Деталі

У меморандумі компанія ÖZALTIN, що спеціалізується на будівництві електростанцій зазначила свої наміри щодо співпраці у "питаннях відновлення Каховської ГЕС та будівництва Канівської ГАЕС".

Сторони обговорили співробітництво щодо розвитку паливно-енергетичного комплексу України, який має пріоритетний статус. Вони також врахували важливість відбудови Каховської ГЕС, адже її знищення означає втрату потужностей відновлювальної енергетики та додаткових потужностей для регулювання пікових навантажень, йдеться в повідомленні.

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