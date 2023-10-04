Турция поможет строить Каховскую ГЭС и Каневскую ГАЭС

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Укргидроэнерго подписало меморандум о сотрудничестве с турецкой компанией ÖZALTIN Holding о сотрудничестве в строительстве и восстановлении гидроэлектростанций в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Укргидроэнерго, пишет УНН.

Цитата

«Мы знаем, что в Украине сейчас тяжелые времена и наша страна поддерживает Украину. Надеемся, что этот меморандум станет результатом плодотворного сотрудничества. Желаем Украине мира и молимся, чтобы поскорее вернулся мир в вашу страну», - отметил генеральный директор ÖZALTIN Holding Музаффер Оздемир.

Детали

В меморандуме компания ÖZALTIN, специализирующаяся на строительстве электростанций отметила свои намерения по сотрудничеству в "вопросах восстановления Каховской ГЭС и строительства Каневской ГАЭС".

Стороны обсудили сотрудничество по развитию топливно-энергетического комплекса Украины, который имеет приоритетный статус. Они также учли важность восстановления Каховской ГЭС, ведь ее уничтожение означает потерю мощностей возобновляемой энергетики и дополнительных мощностей для регулирования пиковых нагрузок, говорится в сообщении.

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