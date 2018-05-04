Постпред РФ при СНГ считает, что процесс выхода Украины из организации займет не менее года
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Выход Украины из координационных советов СНГ, согласно уставу, может занять не менее года. Об этом российским СМИ рассказал постоянный представитель России при Содружестве Андрей Шведов, сообщает УНН.
“В уставе СНГ четко прописано: государство должно официально сообщить исполком за год до выхода. Так было с Грузией. Украина не подписывала устав, но является подписантом учредительного Беловежского соглашения, в котором процедура выхода не прописана. Значит, в дело вступает Венская конвенция о правилах заключения договоров. Таким образом, выход может произойти в любое время с согласия всех участников организации после консультаций с ними или через 12 месяцев после официального письменного уведомления”, — сообщил дипломат.
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Киев, как отметил представитель России, может выйти из учредительного договора, но остаться участником каких-то других соглашений в рамках СНГ. Однако страна должна сообщить о своих планах заранее, поскольку все это требует переговоров, на которые отводится год.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Украины Павелу Климкину в течение недели внести предложение об отзыве всех представителей Украины с координационных органов СНГ.