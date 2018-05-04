Постпред РФ при СНГ считает, что процесс выхода Украины из организации займет не менее года

“В уставе СНГ четко прописано: государство должно официально сообщить исполком за год до выхода. Так было с Грузией. Украина не подписывала устав, но является подписантом учредительного Беловежского соглашения, в котором процедура выхода не прописана. Значит, в дело вступает Венская конвенция о правилах заключения договоров. Таким образом, выход может произойти в любое время с согласия всех участников организации после консультаций с ними или через 12 месяцев после официального письменного уведомления”, — сообщил дипломат.

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Киев, как отметил представитель России, может выйти из учредительного договора, но остаться участником каких-то других соглашений в рамках СНГ. Однако страна должна сообщить о своих планах заранее, поскольку все это требует переговоров, на которые отводится год.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Украины Павелу Климкину в течение недели внести предложение об отзыве всех представителей Украины с координационных органов СНГ.