Постпред РФ при СНД вважає, що процес виходу України з організації займе не менше року
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Вихід України з координаційних рад СНД, згідно зі статутом, може зайняти не менше року. Про це російським ЗМІ розповів постійний представник Росії при Співдружності Андрій Шведов, повідомляє УНН.
“У статуті СНД чітко прописано: держава повинна офіційно повідомити виконком за рік до виходу. Так було з Грузією. Україна не підписувала статут, але є підписантом установчої Біловезької угоди, в якому процедура виходу не прописана. Значить, в справу вступає Віденська конвенція про правила укладення міжнародних договорів. Таким чином, вихід може відбутися в будь-який час за згодою всіх учасників організації після консультацій з ними або через 12 місяців після офіційного письмового повідомлення”, — повідомив дипломат.
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Київ, як зазначив представник Росії, може вийти з установчого договору, але залишитися учасником якихось інших угод в рамках СНД. Однак країна повинна повідомити про свої плани заздалегідь, оскільки все це вимагає переговорів, на які відводиться рік.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну протягом тижня внести пропозицію про відкликання всіх представників України з координаційних органів СНД.