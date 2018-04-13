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Постпред РФ при ООН заявил, что "не исключает войну между РФ и США"

Постпред РФ при ООН заявил, что "не исключает войну между РФ и США"

Киев  •  УНН

 • 12932 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Посол России в США Василий Небензя призвал Соединенные Штаты и их союзников в четверг воздерживаться от военных действий против Сирии по подозрению в атаке химическим оружием и заявил, что он "не может исключить" войну между Вашингтоном и Москвой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Выступая после закрытого заседания Совета Безопасности ООН, созванного по просьбе Боливии об угрозах военных действий в Сирии президентом США Дональдом Трампом, Небензя заявил, что ситуация была еще более опасной, поскольку российские войска находятся в Сирии.

“Первоочередной задачей является предотвращение войны”, — сказал он журналистам. “Мы надеемся, что не будет никакой точки невозврата”.

Когда его спросили, он имел в виду войну между Соединенными Штатами и Россией, он сказал: “Мы не можем исключить любые возможности, к сожалению, потому что мы видели сообщения, поступающие из Вашингтона. Они были очень воинственны”.

Как сообщал УНН, Италия вслед за Германией отказались от участия в возможной военной операции в Сирии.

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