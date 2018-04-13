Постпред РФ при ООН заявив, що "не виключає війну між РФ та США"

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Посол Росії в США Василь Небензя закликав Сполучені Штати та їх союзників у четвер утримуватися від військових дій проти Сирії за підозрою в атаці хімічною зброєю і заявив, що він “не може виключити” війну між Вашингтоном і Москвою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.