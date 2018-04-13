Постпред РФ при ООН заявив, що "не виключає війну між РФ та США"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Посол Росії в США Василь Небензя закликав Сполучені Штати та їх союзників у четвер утримуватися від військових дій проти Сирії за підозрою в атаці хімічною зброєю і заявив, що він “не може виключити” війну між Вашингтоном і Москвою. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Виступаючи після закритого засідання Ради Безпеки ООН, скликаного на прохання Болівії про погрози військових дій в Сирії президентом США Дональдом Трампом, Небензя заявив, що ситуація була ще більш небезпечною, оскільки російські війська знаходяться в Сирії.
“Першочерговим завданням є запобігання війні”, — сказав він журналістам. “Ми сподіваємося, що не буде ніякої точки неповернення”.
Коли його запитали, чи він мав на увазі війну між Сполученими Штатами та Росією, він сказав: “Ми не можемо виключити будь-які можливості, на жаль, тому що ми бачили повідомлення, які надходять з Вашингтона. Вони були дуже войовничі”.
Як повідомляв УНН, Італія слідом за Німеччиною відмовилися від участі у можливій військовій операції у Сирії.