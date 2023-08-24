Поставщик призывает не распространять фейки о новейшем оборудовании для лечения рака для Украины по рекордно низким ценам

Указанный тендер можно без преувеличений назвать историческим. Он был начат 24 мая текущего года и завершен 14 августа. Процедура проводилась открыто в полном соответствии с законодательством в сфере публичных закупок и собрала почти рекордное количество участников в истории тендеров на оборудование такого типа. По итогам конкурса наилучшее предложение выдвинуло именно ООО Медрадиофизика-плюс в сотрудничестве одним из мировых лидеров отрасли, шведской компанией Elekta. Заказчику, в лице государственного предприятия «Медицинские закупки Украины», было предложено 15 современных линейных ускорителей для радиотерапии по цене почти на 500 млн гривен дешевле ожидаемой цены.

Отметим, что при этом в тендерной документации была зафиксирована, среди прочего, необходимость установки систем киловольтной визуализации с рентгеновской трубкой. Такое требование позволило избежать попадания в украинские онкоцентры оборудования с уменьшенной эффективностью и вынужденной эксплуатации такого оборудования в ближайшие 10-15 лет. Таким образом, предложение компании «Медрадиофизика-плюс», ускорители Elekta Harmony, полностью отвечает этим и всем другим требованиям и одновременно позволяет сэкономить почти 500 млн. гривен из государственного бюджета.

К сожалению, нужно констатировать, что такой результат устраивает не всех. Недавно на одном из сайтов появилась публикация о том, что технические требования были специально завышены для уменьшения конкуренции. Также утверждается, что низкая стоимость систем Elekta Harmony в предложении ООО «Медрадиофизика-плюс» обуславливает фактическое отсутствие в аппаратах систем киловольтной визуализации и наличие только соответствующего программного обеспечения.

Компания Медрадиофизика-плюс официально опровергает эти ложные обвинения и призывает не способствовать дальнейшему распространению этого фейка. Подобные публикации не только не соответствуют действительности, но и откровенно вредны для системы медицинских закупок Украины и системы здравоохранения в целом, ведь они ставят под сомнение репутацию всемирно известного производителя с 50-летним опытом работы из страны, которая является одним из важнейших украинских союзников в борьбе с полномасштабной российской агрессией. Более того, попытка дискредитировать результаты тендерной процедуры лишит государство возможности направить значительные высвобожденные средства в поддержку медицинских учреждений Украины в условиях войны.

«Что касается пакета кВ – визуализации, входившего в комплектацию Harmony, то отмечаем, что пакет кВ для Elekta Harmony включает в себя полную систему визуализации XVI с программным и аппаратным обеспечением, включая рентгеновскую трубку. Рентгеновская трубка является неотъемлемым компонентом и внутренней стандартной частью системы визуализации XVI и входит в состав системы визуализации XVI, которую Elekta поставляет», – прокомментировал ситуацию руководитель отдела продаж компании Elekta в Центральной и Восточной Европе Димитр Димитров.

Справка

Компания «Медрадиофизика-Плюс» с 2019 года снабжает медицинскими учреждениями Украины высококачественное оборудование для лечения онкологических заболеваний, а именно – медицинские линейные ускорители производства лидера отрасли лучевой медицины – компании Elekta. Среди пользователей такого оборудования – ведущие профильные больницы в ряде регионов страны и Национальный институт хирургии и трансплантологии им. О.А. Шалимова Национальной академии медицинских наук Украины.

Миссия ООО «Медрадиофизика-Плюс» – обеспечение доступности ведущих радиологических технологий для пациентов и врачей в Украине.

Elekta – глобальная шведская компания, разрабатывающая и производящая оборудование для лучевой терапии и радиохирургии, а также клинического лечения рака и заболеваний головного мозга. Elekta представлена более чем в 120 странах мира, имеет более 40 офисов по всему миру и около 4700 сотрудников.