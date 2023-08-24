Постачальник закликає не поширювати фейки про найновіше обладнання для лікування раку для України за рекордно низькими цінами

Зазначений тендер можна без перебільшень назвати історичним. Його було розпочато 24 травня поточного року та завершено 14 серпня. Процедура проводилася відкрито, у повній відповідності до законодавства у сфері публічних закупівель та зібрала майже рекордну кількість учасників в історії тендерів на обладнання такого типу. За підсумками конкурсу найкращу пропозицію висунуло саме ТОВ «Медрадіофізика-плюс» у співпраці одним зі світових лідерів галузі, шведською компанією Elekta. Замовнику, в особі державного підприємства «Медичні закупівлі України», було запропоновано 15 сучасних лінійних прискорювачів для радіотерапії за ціною на майже 500 млн гривень дешевше очікуваної ціни.

Відмітимо, що при цьому в тендерній документації, було зафіксовано, серед іншого, необхідність встановлення систем кіловольтної візуалізації з рентгенівською трубкою. Така вимога дозволила уникнути потрапляння до українських онкоцентрів обладнання із зменшеною ефективністю та вимушеної експлуатації такого обладнання в найближчі 10-15 років. Таким чином, пропозиція компанії «Медрадіофізика-плюс», прискорювачі Elekta Harmony, повністю відповідає цій та всім іншим вимогам і водночас дозволяє заощадити майже 500 млн гривень з державного бюджету.

На жаль, мусимо констатувати, що такий результат влаштовує не всіх. Нещодавно на одному з сайтів з’явилася публікація про те, що технічні вимоги було спеціально завищено задля зменшення конкуренції. Також стверджується, що низьку вартість систем Elekta Harmony в пропозиції ТОВ «Медрадіофізика-плюс» зумовлює фактична відсутність в апаратах систем кіловольтної візуалізації і наявність лише відповідного програмного забезпечення.

Компанія «Медрадіофізика-плюс» офіційно спростовує ці неправдиві звинувачення та закликає не сприяти подальшому поширенню цього фейку. Подібні публікації не тільки не відповідають дійсності, але й є відверто шкідливими для системи медичних закупівель України і системи охорони здоров’я в цілому, адже вони ставлять під сумнів репутацію всесвітньо відомого виробника з 50-річним досвідом роботи з країни, яка є одним з найважливіших українських союзників у боротьбі проти повномасштабної російської агресії. Ба більше, спроба дискредитувати результати тендерної процедури позбавить державу можливості скерувати значні вивільнені кошти на підтримку медичних закладів України в умовах війни.

«Що стосується пакету кВ – візуалізації, що входив до комплектації Harmony, то зазначаємо, що пакет кВ для Elekta Harmony включає повну систему візуалізації XVI із програмним і апаратним забезпеченням, включаючи рентгенівську трубку. Рентгенівська трубка є невід’ємним компонентом і внутрішньою стандартною частиною системи візуалізації XVI і входить до складу системи візуалізації XVI, яку Elekta поставляє», – прокоментував ситуацію керівник відділу продажів компанії Elekta в Центральній та Східній Європі Дімітре Дімітров.

Довідка

Компанія «Медрадіофізика-Плюс» з 2019 року постачає медичним закладам України високоякісне обладнання для лікування онкологічних захворювань, а саме – медичні лінійні прискорювачі виробництва лідера галузі променевої медицини – компанії Elekta. Серед користувачів такого обладнання – провідні профільні лікарні у низці регіонів країни та Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова Національної академії медичних наук України.

Місія ТОВ «Медрадіофізика-Плюс» – забезпечення доступності провідних радіологочних технологій для пацієнтів та лікарів в Україні.

Elekta – глобальна шведська компанія, яка розробляє та виробляє обладнання для променевої терапії та радіохірургії, а також клінічного лікування раку та захворювань головного мозку. Elekta представлена у більш ніж 120 країнах світу, має понад 40 офісів по всьому світу та близько 4700 співробітників.