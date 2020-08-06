Пост-COVID-19: развитие Киева в условиях глобальных вызовов обсудят на Инвестиционном форуме в Киеве

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 80135 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101437 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 125958 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 106951 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 126885 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101101 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101931 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103944 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101933 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101504 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Пост-COVID-19: развитие Киева в условиях глобальных вызовов обсудят на Инвестиционном форуме в Киеве

Пост-COVID-19: развитие Киева в условиях глобальных вызовов обсудят на Инвестиционном форуме в Киеве

Киев  •  УНН

 • 7934 просмотра

Пути преодоления вызовов, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, и восстановление социального и экономического развития столицы станет основной темой Инвестиционного форума Киева . Мероприятие запланировано провести в сентябре 2020 года. Его проведение будет зависеть от ситуации в стране и мире. Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.

Выбранное направление обусловлен общемировой тенденцией к локализации бизнеса и инвестиций, их развития в отдельных агломерациях результате карантинного режима, вызванного пандемией COVID-19.

"Условия жесткого карантина поставили много вопросов, в том числе в экономической сфере. Нарушение товарных потоков между странами приводит к локализации бизнеса. В таких условиях необходима поддержка местных производителей. Инфраструктура города также нуждается в переосмыслении. Эпидемия показала необходимость создания объектов критической инфраструктуры, которые могут обеспечить Киеву автономное функционирование, если возникнут следующие пандемии. Именно поэтому нынешний Инвестиционный форум пройдет под лозунгом Go Local. Think Global - Действуй локально. Думай глобально ", - отмечает директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.

"В моменты мировой турбулентности Киеву необходимо разрабатывать стратегию, которая будет готова адаптироваться к постоянно меняющемуся миру", - добавляет она.

Новые условия ведения бизнеса требуют концентрации усилий: на развитии малого бизнеса и удовлетворении основных потребностей потребителя, безопасности здоровья и жизнедеятельности, воздействия на территориальные общины, поиска стратегических подходов к развитию местной культурного наследия, туристического потенциала и индустрии развлечений в пределах агломерации города Киева.

Прошлогодний Инвестиционный форум города Киева, который состоялся в сентябре 2019 был посвящен идее создания Большого Киева. Он собрал около тысячи экспертов и лидеров мнений из разных стран мира. Среди участников форума были мэр Кракова Яцек Майхровский, вице-мэр Будапешта Габор Багди, лауреат Нобелевской премии мира 2007 Раджендра Пачаури. Открывал Форум Киевский городской председатель Виталий Кличко.

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