Пост-COVID-19: развитие Киева в условиях глобальных вызовов обсудят на Инвестиционном форуме в Киеве
Киев • УНН
Пути преодоления вызовов, вызванных пандемией коронавирусной инфекции, и восстановление социального и экономического развития столицы станет основной темой Инвестиционного форума Киева . Мероприятие запланировано провести в сентябре 2020 года. Его проведение будет зависеть от ситуации в стране и мире. Об этом сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА.
Выбранное направление обусловлен общемировой тенденцией к локализации бизнеса и инвестиций, их развития в отдельных агломерациях результате карантинного режима, вызванного пандемией COVID-19.
"Условия жесткого карантина поставили много вопросов, в том числе в экономической сфере. Нарушение товарных потоков между странами приводит к локализации бизнеса. В таких условиях необходима поддержка местных производителей. Инфраструктура города также нуждается в переосмыслении. Эпидемия показала необходимость создания объектов критической инфраструктуры, которые могут обеспечить Киеву автономное функционирование, если возникнут следующие пандемии. Именно поэтому нынешний Инвестиционный форум пройдет под лозунгом Go Local. Think Global - Действуй локально. Думай глобально ", - отмечает директор Департамента экономики и инвестиций КГГА Наталья Мельник.
"В моменты мировой турбулентности Киеву необходимо разрабатывать стратегию, которая будет готова адаптироваться к постоянно меняющемуся миру", - добавляет она.
Новые условия ведения бизнеса требуют концентрации усилий: на развитии малого бизнеса и удовлетворении основных потребностей потребителя, безопасности здоровья и жизнедеятельности, воздействия на территориальные общины, поиска стратегических подходов к развитию местной культурного наследия, туристического потенциала и индустрии развлечений в пределах агломерации города Киева.
Прошлогодний Инвестиционный форум города Киева, который состоялся в сентябре 2019 был посвящен идее создания Большого Киева. Он собрал около тысячи экспертов и лидеров мнений из разных стран мира. Среди участников форума были мэр Кракова Яцек Майхровский, вице-мэр Будапешта Габор Багди, лауреат Нобелевской премии мира 2007 Раджендра Пачаури. Открывал Форум Киевский городской председатель Виталий Кличко.