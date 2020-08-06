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Пост-COVID-19: розвиток Києва в умовах глобальних викликів обговорять на Інвестиційному форумі міста Києва

Пост-COVID-19: розвиток Києва в умовах глобальних викликів обговорять на Інвестиційному форумі міста Києва

Київ • УНН

 • 7936 перегляди

Шляхи подолання викликів, спричинених пандемією коронавірусної інфекції, та відновлення соціального та економічного розвитку столиці стане основною темою Інвестиційного форуму міста Києва. Захід заплановано провести у вересні 2020 року. Його проведення буде залежати від ситуації в країні і світі. Про це повідомили в Департаменті економіки та інвестицій КМДА.

Обраний напрям обумовлений загальносвітовою тенденцією до локалізації бізнесу та інвестицій, їх розвитку в окремих агломераціях внаслідок карантинного режиму, викликаного пандемією COVID-19.

“Умови жорсткого карантину поставили багато запитань, зокрема в економічній сфері. Порушення товарних потоків між країнами призводить до локалізації бізнесу. У таких умовах необхідна підтримка місцевих виробників. Інфраструктура міста також потребує переосмислення. Епідемія показала необхідність створення об’єктів критичної інфраструктури, які можуть забезпечити Києву автономне функціонування, якщо виникнуть наступні пандемії. Саме тому цьогорічний Інвестиційний форум пройде під гаслом Go Local. Think Global — Дій локально. Думай глобально”, — зазначає директор Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталія Мельник.

“У моменти світової турбулентності Києву необхідно розробляти стратегію, яка буде готова адаптуватися до постійно мінливого світу”, — додає вона.

Нові умови ведення бізнесу потребують концентрації зусиль: на розвитку малого бізнесу та задоволенні основних потреб споживача, безпеці здоров’я та життєдіяльності, впливу на територіальні громади, пошуку стратегічних підходів до розвитку місцевої культурної спадщини, туристичного потенціалу та індустрії розваг в межах агломерації міста Києва.

Минулорічний Інвестиційний форум міста Києва, що відбувся у вересні 2019 року був присвячений ідеї створення Великого Києва. Він зібрав близько тисячі експертів та лідерів думок з різних країн світу. Серед учасників форуму були мер Кракова Яцек Майхровский, віце-мер Будапешта Габор Багді, лауреат Нобелівської премії миру 2007 року Раджендра Пачаурі. Відкривав Форум Київський міський голова Віталій Кличко.

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