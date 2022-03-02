Посольство Японии в Киеве временно переезжает во Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Япония заявила, что временно закроет свое посольство в Киеве из-за эскалации российского вторжения в Украину, по информации МИД, деятельность посольства будет передана во временный офис связи во Львове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на KYODO NEWS.
Детали
Офис во Львове продолжит оказывать поддержку гражданам Японии, которые проживают в Украине, в том числе тем, кто пытается эвакуироваться из страны, сообщили в министерстве.
Решение о закрытии посольства было объявлено в среду после того, как российские военные заявили, что нанесут удары по украинским коммуникациям и разведывательным объектам в Киеве, предупредив жителей, чтобы они ушли.
С тех пор, как на прошлой неделе началось вторжение России в Украину, деятельность посольства была сокращена. Но посол Японии в Украине Кунинори Мацуда и еще несколько человек остались в Киеве.
По состоянию на 27 февраля в Украине находились около 120 граждан Японии. Японское правительство призвало их к эвакуации и обеспечило чартерный самолет для перевозки их из Польши в третью страну.
28 Февраля правительство также создало в Польше офис связи для помощи гражданам Японии, стремящимся выехать из Украины наземным путем.
Напомним
Ряд стран, последняя из которых Финляндия, перевели свои посольство из Киева до Львова.