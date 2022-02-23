Фінляндія перевела посольство з Києва до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Посольство Фінляндії тимчасово переводить своїх співробітників із Києва до Львова на тлі можливого вторгнення РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Фінляндії.
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"У вівторок, 22 лютого, на основі загальної оцінки ситуації з безпекою в Україні Міністерство закордонних справ ухвалило рішення про тимчасовий переведення своїх співробітників із Києва до Львова", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Зазначили, що раніше Фінляндія скоротила кількість працівників, скерованих на роботу в посольстві у Києві.
"Місцеві співробітники посольства продовжать роботу в Києві за необхідності. Їм запропонували залишити місто", - йдеться у повідомленні.
Посольство продовжить свою роботу відповідно до особливих домовленостей. Обслуговування клієнтів скорочено та доступне лише за попереднім записом.
Доповнення
Посольство Нідерландів в Україні тимчасово перенесло всю свою діяльність із Києва до Львова.
Newsweek повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена проінформувала Президента України Володимира Зеленського про те, що Росія нібито готується провести повномасштабне вторгнення протягом наступних 48 годин.