Фінляндія перевела посольство з Києва до Львова

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 18783 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 44597 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 50759 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 82266 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 144200 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 163683 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 210975 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199629 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186785 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157756 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.4 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 74938 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 69327 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 72421 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 70082 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 70725 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 70725 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 50558 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 228801 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 353231 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 610388 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 72784 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 112330 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 138743 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 160498 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 173358 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Фінляндія перевела посольство з Києва до Львова

Фінляндія перевела посольство з Києва до Львова

Київ • УНН

 • 93287 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Посольство Фінляндії тимчасово переводить своїх співробітників із Києва до Львова на тлі можливого вторгнення РФ. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Фінляндії.

Цитата

"У вівторок, 22 лютого, на основі загальної оцінки ситуації з безпекою в Україні Міністерство закордонних справ ухвалило рішення про тимчасовий переведення своїх співробітників із Києва до Львова", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначили, що раніше Фінляндія скоротила кількість працівників, скерованих на роботу в посольстві у Києві.

"Місцеві співробітники посольства продовжать роботу в Києві за необхідності. Їм запропонували залишити місто", - йдеться у повідомленні.

Посольство продовжить свою роботу відповідно до особливих домовленостей. Обслуговування клієнтів скорочено та доступне лише за попереднім записом.

Доповнення

Посольство Нідерландів в Україні тимчасово перенесло всю свою діяльність із Києва до Львова.

Newsweek повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена проінформувала Президента України Володимира Зеленського про те, що Росія нібито готується провести повномасштабне вторгнення протягом наступних 48 годин.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.15
Ethereum
$1,865.07