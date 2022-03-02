Посольство Японії в Києві тимчасово переїжджає до Львова

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 34413 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 65773 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 77985 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 80401 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 108398 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 159324 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 173555 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 213838 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 200934 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187687 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 99288 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 28689 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 57431 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 102651 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 143333 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 143333 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 102651 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 255110 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 377849 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 633211 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 85804 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 124446 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 150155 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 171192 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 183551 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Посольство Японії в Києві тимчасово переїжджає до Львова

Посольство Японії в Києві тимчасово переїжджає до Львова

Київ • УНН

 • 295295 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Японія заявила, що тимчасово закриє своє посольство в Києві через ескалацію російського вторгнення в Україну, За інформацією МЗС, діяльність посольства буде передана до тимчасового офісу зв’язку у Львові. Про це повідомляє УНН з посиланням на KYODO NEWS.

Деталі

Офіс у Львові продовжить надавати підтримку громадянам Японії, які проживають в Україні, у тому числі тим, хто намагається евакуюватися з країни, повідомили у міністерстві.

Рішення про закриття посольства було оголошено в середу після того, як російські військові заявили, що завдадуть ударів по українським комунікаціям і розвідувальним об’єктам у Києві, попередивши жителів аби вони пішли.

З тих пір, як минулого тижня почалося вторгнення Росії в Україну, діяльність посольства була скорочена. Але посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда та ще кілька людей залишилися в Києві.

Станом на 27 лютого в Україні перебували близько 120 громадян Японії. Японський уряд закликав їх до евакуації та забезпечив чартерний літак для перевезення їх із Польщі до третьої країни.

28 лютого уряд також створив у Польщі офіс зв'язку для допомоги громадянам Японії, які прагнуть виїхати з України наземним шляхом.

Нагадаємо

Ряд країн, остання з яких Фінляндія, перевели свої посольство з Києва до Львова.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,673.40
Золото
$3,162.69
Tesla
$268.93
Brent
$74.42
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,867.84