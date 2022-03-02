Посольство Японії в Києві тимчасово переїжджає до Львова

КИЇВ. 2 березня. УНН. Японія заявила, що тимчасово закриє своє посольство в Києві через ескалацію російського вторгнення в Україну, За інформацією МЗС, діяльність посольства буде передана до тимчасового офісу зв’язку у Львові. Про це повідомляє УНН з посиланням на KYODO NEWS.