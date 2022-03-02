Посольство Японії в Києві тимчасово переїжджає до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Японія заявила, що тимчасово закриє своє посольство в Києві через ескалацію російського вторгнення в Україну, За інформацією МЗС, діяльність посольства буде передана до тимчасового офісу зв’язку у Львові. Про це повідомляє УНН з посиланням на KYODO NEWS.
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Офіс у Львові продовжить надавати підтримку громадянам Японії, які проживають в Україні, у тому числі тим, хто намагається евакуюватися з країни, повідомили у міністерстві.
Рішення про закриття посольства було оголошено в середу після того, як російські військові заявили, що завдадуть ударів по українським комунікаціям і розвідувальним об’єктам у Києві, попередивши жителів аби вони пішли.
З тих пір, як минулого тижня почалося вторгнення Росії в Україну, діяльність посольства була скорочена. Але посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда та ще кілька людей залишилися в Києві.
Станом на 27 лютого в Україні перебували близько 120 громадян Японії. Японський уряд закликав їх до евакуації та забезпечив чартерний літак для перевезення їх із Польщі до третьої країни.
28 лютого уряд також створив у Польщі офіс зв'язку для допомоги громадянам Японії, які прагнуть виїхати з України наземним шляхом.
Нагадаємо
Ряд країн, остання з яких Фінляндія, перевели свої посольство з Києва до Львова.