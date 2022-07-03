"Мы вместе": посольство Великобритании поздравило ВМС Украины с профессиональным праздником
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Посольство Великобритании на украинском языке опубликовало поздравление для военнослужащих Военно-морских сил ВС Украины с их профессиональным праздником, передает УНН.
Цитата
"Британия гордится партнерством и дружбой с ВМС Украины. Сегодня, в День Военно-морских сил ВС Украины – и всегда – мы вместе!", - говорится в сообщении.
Добавим
С 2015 года в Украине каждое первое воскресенье июля празднуют День Военно-морских сил ВСУ.
Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України. Сьогодні, в День Військово-Морських Сил ЗС України – і завжди – ми разом!
The UK is proud of our partnership and friendship with @UA_Navy. Today, on Ukrainian Navy Day, and always, we #StandWithUkraine!
pic.twitter.com/fV7FVOyIU7
Напомним
Великобритания предоставит Украине пакет военной помощи в размере 1,2 млрд долларов. Как подчеркнули, финансирование будет направлено на усиление обороноспособности Украины.