"Ми разом": посольство Великої Британії привітало ВМС України з професійним святом
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Посольство Великої Британії українською опублікувало привітання для військовослужбовців Військово-морських сил ЗС України з їхнім професійним святом, передає УНН.
Цитата
"Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України. Сьогодні, в День Військово-морських сил ЗС України – і завжди – ми разом!", - ідеться у повідомленні.
Додамо
З 2015 року в Україні кожної першої неділі липня святкують День Військово-морських сил ЗСУ.
Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України. Сьогодні, в День Військово-Морських Сил ЗС України – і завжди – ми разом!
The UK is proud of our partnership and friendship with @UA_Navy. Today, on Ukrainian Navy Day, and always, we #StandWithUkraine!
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Нагадаємо
Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги у розмірі 1,2 млрд доларів. Як наголосилия, фінансування буде спрямовано на посилення обороноздатності України.