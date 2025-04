"Ми разом": посольство Великої Британії привітало ВМС України з професійним святом

Цитата

"Британія пишається партнерством і дружбою з ВМС України. Сьогодні, в День Військово-морських сил ЗС України – і завжди – ми разом!", - ідеться у повідомленні.

З 2015 року в Україні кожної першої неділі липня святкують День Військово-морських сил ЗСУ.

The UK is proud of our partnership and friendship with @UA_Navy. Today, on Ukrainian Navy Day, and always, we #StandWithUkraine!



Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги у розмірі 1,2 млрд доларів. Як наголосилия, фінансування буде спрямовано на посилення обороноздатності України.