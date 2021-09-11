Посольство Украины в США приспустило флаг в память жертв терактов 11 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Украинский флаг над посольством Украины в США был приспущен в знак солидарности в день годовщины терактов 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах, пишет УНН со ссылкой на сообщение украинской дипломатической миссии.
Детали
Как отметила на своей странице в Facebook посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова: “Мы сегодня вместе с США вспоминаем всех, кто погиб в результате атак террористов 11 сентября 2001 года, героизм спасателей и обычных граждан и приверженность американцев свободе и демократическим ценностям несмотря на эти атаки!”.
Она также добавила, что: “Украинцы, которые не только обороняются от атак российского агрессора, но и борются за свободу и демократию, испытывают как никто в этот день и американскую боль, но и американскую надежду и уверенность, которая вырастает из силы убеждений и готовности бороться за свою страну”.
Также слова сочувствия к годовщине терактов выразил Президент Украины Владимир Зеленский, написав в Twitter: “20 лет назад ужасные атаки 9/11 навсегда изменили мир. Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризму нет оправдания, должны и в дальнейшем совместно противодействовать ему. Мы остаемся бок о бок с США в этой борьбе”.
20 лет назад ужасные атаки # 9/11 навсегда изменили мир. Сегодня мы вместе с американским народом вспоминаем жертв этой трагедии. Терроризма нет оправдания, должны и в дальнейшем совместно противодействовать ему. Мы остаемся бок о бок с США в этой борьбе. pic.twitter.com/Mzs0ZX6Wxf— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) September 11, 2021
Контекст
11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки “Аль-Каида” захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра (ВТЦ) — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.