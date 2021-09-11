Посольство України у США приспустило прапор у пам'ять жертв терактів 11 вересня

Деталі

Як зазначила на власній сторінці у Facebook посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова: “Ми сьогодні разом з США згадуємо всіх, хто загинув внаслідок атак терористів 11 вересня 2001 року, героїзм рятівників та звичайних громадян і відданість американців свободі і демократичним цінностям незважаючи на ці атаки!”.

Вона також додала, що: “Українці, які не тільки обороняються від атак російського агресора, а й борються за свободу і демократію, відчувають як ніхто в цей день і американський біль, але й американську надію та впевненість, яка виростає з сили переконань і готовності боротися за свою країну”.

Також слова співчуття до річниці терактів висловив Президент України Володимир Зеленський, написавши у Twitter: “20 років тому жахливі атаки 9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч зі США у цій боротьбі”.

20 років тому жахливі атаки #9/11 назавжди змінили світ. Сьогодні ми разом з американським народом згадуємо жертв цієї трагедії. Тероризму немає виправдання, маємо й надалі спільно протидіяти йому. Ми залишаємося пліч-о-пліч зі США у цій боротьбі. pic.twitter.com/Mzs0ZX6Wxf

Контекст

11 вересня 2001 року 19 терористів з угруповання “Аль-Каїда” захопили в США чотири пасажирські авіалайнери. Два з них вони направили на вежі Всесвітнього торгового центру (ВТЦ) — найвищі на той момент будівлі у Нью-Йорку, третій — на будівлю Пентагону у передмісті Вашингтона. Четвертий літак також прямував в сторону американської столиці, однак розбився недалеко від міста Шанксвілл у штаті Пенсільванія. В результаті терактів загинули 2 977 осіб.