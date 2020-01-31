Посольство Украины сообщило о ситуации в закрытых на карантин китайских городах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Посольство Украины в Китайской народной республике осуществляет постоянный мониторинг ситуации и поддерживает контакты с украинскими гражданами, которые находятся в китайских городах, находящихся на карантине, передает УНН со ссылкой на распространенное посольством заявление.
"Посольство Украины в КНР осуществляет постоянный мониторинг ситуации и поддерживает контакты с украинскими гражданами, которые находятся в провинции Ухань (Хубэй - ред.), с помощью сотовой связи и соцсетей. Граждане Украины получают необходимую помощь от компетентных правительственных учреждений и организаций КНР. Перебоев с продуктами и предметами первой необходимости в карантинной зоне нет", - отметили в посольстве.
Дипломаты напомнили, что на территории действует круглосуточная горячая линия Посольства: +86-137-0123-0647
Также в посольстве сообщили, что проводилось оповещение украинских граждан в КНР о вспышке коронавируса.
"Информация об эпидемиологической ситуации в КНР и рекомендации для граждан Украины в связи со вспышкой коронавируса 2019-nCoV размещаются на официальном сайте Посольства Украины в КНР и Министерства иностранных дел Украины. С целью срочного доведения информации до граждан Украины, которые находятся на территории Китая, планируют ли визит в Китай, Посольство распространяет информацию также с помощью социальных сетей, в частности, китайской соцсети "WeChat", которая является самым эффективным и распространенным средством коммуникации в КНР", - говорится я в сообщении.
Напомним, по состоянию на 31 января количество погибших в результате заражения коронавирусом в Китае достигло 213 человек.
Как сообщал УНН, ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией распространение коронавируса нового типа в Китае.