Посольство України повідомило про ситуацію в закритих на карантин китайських містах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Посольство України у Китайській народній республіці здійснює постійний моніторинг ситуації та підтримує контакти з українськими громадянами, які знаходяться у китайських містах, що перебувають на карантині, передає УНН з посиланням на розповсюджену посольством заяву.
"Посольство України в КНР здійснює постійний моніторинг ситуації та підтримує контакти з українськими громадянами, які перебувають у провінції Ухань (Хубей – ред.), за допомогою стільникового зв’язку та соцмереж. Громадяни України отримують необхідну допомогу від компетентних урядових установ та організацій КНР. Перебоїв з продуктами та предметами першої необхідності в карантинній зоні немає", - зазначили у посольстві.
Дипломати нагадали, що на території діє цілодобова гаряча лінія Посольства: +86-137-0123-0647
Також у посольстві повідомили, чи проводилось сповіщення українських громадян у КНР про спалах коронавірусу.
"Інформація щодо епідеміологічної ситуації в КНР та рекомендації для громадян України у зв’язку зі спалахом коронавірусу 2019-nCoV розміщуються на офіційному веб-сайті Посольства України в КНР та Міністерства закордонних справ України. З метою термінового доведення інформації до громадян України, які перебувають на території Китаю, чи планують візит до Китаю, Посольство поширює інформацію також за допомогою соціальних мереж, зокрема, китайської соцмережі "WeChat", яка є найефективнішим і найрозповсюдженішим засобом комунікації в КНР", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, станом на 31 січня кількість загиблих в результаті зараження коронавірусом в Китаї досягло 213 осіб.
Як повідомляв УНН, ВООЗ визнала міжнародною надзвичайною ситуацією поширення коронавирусу нового типу в Китаї.