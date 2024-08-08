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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Посольство Украины призывает Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию президента

Посольство Украины призывает Мексику арестовать путина, если он приедет на инаугурацию президента

Киев  •  УНН

8 августа 2024, 06:24  •  3275 просмотра

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Посольство Украины в Мексике призвало арестовать путина, если он прибудет на инаугурацию нового президента. Мексиканское правительство должно выполнить международный ордер на арест, выданный Международным уголовным судом.

Посольство Украины в Мексике обратилось к мексиканскому правительству с призывом  арестовать президента рф владимира путина, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление посольства. 

Как отмечается, посольство Украины в Мексике признает тот факт, что мексиканское правительство приглашает представителей всех стран мира принять участие в инаугурации нового президента. Также поблагодарили за приглашение направленное Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Впрочем указали, что мексиканское правительство в любом случае  должно будет выполнить международный ордер на арест путина, если тот приедет в страну. 

Мы надеемся, что правительство Мексики осознает тот факт, что владимир путин - военный преступник, который имеет ордер на арест по подозрению в похищении и насильственной передаче украинских детей в россию, выданный Международным уголовным судом, юрисдикцию которого Мексика признает. 

Это позорное преступление станет одной из многих причин, по которым путину, вместе с остальным военно-политическим руководством россии однажды придется предстать перед судом за развязывание полномасштабного вторжения в Украину... 

- говорится в заявлении посольства.

Так также указали, что верят, что "мексиканское правительство в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав его в судебный орган ООН в Гааге". 

Напомним 

Мексика пригласила президента рф владимира путина на инаугурацию новоизбранного президента Клаудии Шейнбаум. Торжества запланированы на 1 октября. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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