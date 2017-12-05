Посольство США надеется на оперативное и законное следствие в отношении Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Посольство США в Украине пристально следит за ситуацией вокруг экс-главы Одесской ОГА Михаида Саакашвили и ожидает оперативное и законное следствие. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter, передает УНН.
"Мы знаем, что господин Саакашвили был задержан, и в центре Киева продолжаются протесты. Мы призываем стороны разрядить напряжение и избегать насилия. Мы внимательно следим за ситуацией и ожидаем, что следствие будет проведено оперативно и в соответствии с законодательством Украины", - отметили в посольстве США в Украине.
Напомним, в ЕС прокомментировали задержание Саакашвили.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.
Ми знаємо, що пана #Саакашвілі було затримано, і в центрі Києва тривають протести. Ми закликаємо сторони розрядити напругу та уникати насильства. Ми пильно стежимо за ситуацією та очікуємо, що слідство буде проведено оперативно та відповідно до законодавства України.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 декабря 2017 г.