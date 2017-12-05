Посольство США сподівається на оперативне та законне слідство щодо Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Посольство США в Україні пильно стежить за ситуацією навколо екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі і очікує на оперативне та законне слідство. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у Twitter, передає УНН.
"Ми знаємо, що пана Саакашвілі було затримано, і в центрі Києва тривають протести. Ми закликаємо сторони розрядити напругу та уникати насильства. Ми пильно стежимо за ситуацією та очікуємо, що слідство буде проведено оперативно та відповідно до законодавства України", - зазначили у посольстві США в Україні.
Нагадаємо, у ЄС прокоментували затримання Саакашвілі.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.
Ми знаємо, що пана #Саакашвілі було затримано, і в центрі Києва тривають протести. Ми закликаємо сторони розрядити напругу та уникати насильства. Ми пильно стежимо за ситуацією та очікуємо, що слідство буде проведено оперативно та відповідно до законодавства України.— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 5 декабря 2017 г.