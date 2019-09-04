Посольство РФ отреагировало на заявление об оккупации СССР Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Посольство Российской Федерации в Богларии на своей странице в Facebook отреагировало на сообщение МИД страны по оккупации Советским Союзом Богларии после освобождения от нацистов, пишет УНН.
“Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией”, — заявили в российском посольстве.
Там также добавили, что: “Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которую 9 сентября мы представим на площадке нашего культурно-информационного центра, подготовлена при содействии Российского исторического общества и направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы”.
Как писал УНН, МИД Болгарии выразило сомнения, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.