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6 марта, 19:19 • 103496 просмотра

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6 марта, 17:12 • 117723 просмотра

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6 марта, 14:10 • 115758 просмотра

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Посольство РФ отреагировало на заявление об оккупации СССР Болгарии

Посольство РФ отреагировало на заявление об оккупации СССР Болгарии

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Посольство Российской Федерации в Богларии на своей странице в Facebook отреагировало на сообщение МИД страны по оккупации Советским Союзом Богларии после освобождения от нацистов, пишет УНН.

“Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией”, — заявили в российском посольстве.

Там также добавили, что: “Выставка к 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, которую 9 сентября мы представим на площадке нашего культурно-информационного центра, подготовлена при содействии Российского исторического общества и направлена исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ. Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы”.

Как писал УНН, МИД Болгарии выразило сомнения, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

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