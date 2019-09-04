МЗС Болгарії висловило сумніви, що СРСР звільнив Східну Європу від нацизму
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. МЗС Болгарії порадив посольству Росії не підтримувати “сумнівну тезу” про те, що Радянський Союз звільнив Східну Європу від нацизму, пише УНН з посиланням на офіційну заяву болгарського зовнішньополітичного відомства.
Дипломатичне відомство виступило з такою заявою перед виставкою “75 років визволення Східної Європи від нацизму”, яка відкриється 9 вересня в Російському культурному центрі в Софії.
У міністерстві назвали виставку втручанням у внутрішньополітичні дебати. У МЗС зазначили, що визнають внесок СРСР у розгром нацизму, але вважають, що радянська армія принесла “півстолітні репресії” народам Центральної та Східної Європи.
У вересні 1944 року війська СРСР увійшли в Болгарію, провівши операцію проти болгарської та німецької армій. Потім в республіці розпустили парламент і поліцію і провели чистку державного апарату. У МЗС Болгарії звинуватили СРСР в тимчасовій окупації країни.
Нагадуємо, коментуючи 80-ті роковини початку Другої світової війни, президент США Дональд Трамп сказав, що він “просто хоче привітати” Польщу з цим.