МИД Болгарии выразило сомнения, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. МИД Болгарии посоветовал посольству России не поддерживать “сомнительный тезис” о том, что Советский Союз освободил Восточную Европу от нацизма, пишет УНН со ссылкой на официальное заявление болгарского внешнеполитического ведомства.
Дипломатическое ведомство выступило с таким заявлением перед выставкой “75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма”, которая откроется 9 сентября в Российском культурном центре в Софии.
В министерстве назвали выставку вмешательством во внутриполитические дебаты. В МИД отметили, что признают вклад СССР в разгром нацизма, но считают, что советская армия принесла “полувековые репрессии” народам Центральной и Восточной Европы.
В сентябре 1944 года войска СССР вошли в Болгарию, проведя операцию против болгарской и немецкой армий. Затем в республике распустили парламент и полицию и провели чистку государственного аппарата. В МИД Болгарии обвинили СССР во временной оккупации страны.
Напоминаем, комментируя 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, президент США Дональд Трамп сказал, что он “просто хочет поздравить” Польшу с этим.