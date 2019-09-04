Посольство РФ відреагувало на заяву про окупацію СРСР Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Посольство Російської Федерації у Богларії на власній сторінці у Facebook відреагувало на повідомлення МЗС країни щодо окупації Радянським Союзом Богларії після звільнення від нацистів, пише УНН.
“Ця виставка не має нічого спільного з сьогоднішнім болгарським політичним дискурсом або окремими політичними силами, тому ми дещо збентежені тим, що можна робити будь-які офіційні заяви до ознайомлення з самою експозицією”, — заявили у російському посольстві.
Там також додали, що: “Виставка до 75-річчя визволення Східної Європи від нацизму, яку 9 вересня ми представимо на майданчику нашого культурно-інформаційного центру, підготовлена за сприяння Російського історичного товариства і спрямована виключно на ознайомлення болгарської громадськості з архівними матеріалами з російських фондосховищ. Багато з документів були раніше невідомі або недавно розсекречені і говорять про вирішальну роль Червоної Армії в позбавленні людства від фашистської чуми”.
Як писав УНН, МЗС Болгарії висловило сумніви, що СРСР звільнив Східну Європу від нацизму.