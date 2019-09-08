Посольство РФ в Нидерландах заявило, что не получало запрос об экстрадиции Цемаха
Киев • УНН
КИЕВ. 8 сентября. УНН. Посольство России в Нидерландах не получало запрос со стороны голландской прокуратуры об экстрадиции фигуранта дела о сбитом над Донбассом Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха. Об этом сообщили в российском диппредставительстве, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Обращения нидерландской стороны по этому вопросу не поступало", - заявили в посольстве.
В то же время, там добавили, что, "согласно европейской конвенции "О взаимной правовой помощи по уголовным делам", участниками которой являются Россия и Нидерланды, взаимодействие (в подобных случаях – ред.) осуществляется напрямую между компетентными органами соответствующих стран".
При этом, официальный представитель голландской прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк заявила, что ведомство не комментирует данную ситуацию.
Как сообщал УНН, Нидерланды официально потребовали от России выдачи фигуранта дела о сбитом над Донбассом Boeing рейса MH17 Владимира Цемаха.