Посольство РФ в Нідерландах заявило, що не отримувало запит про екстрадицію Цемаха
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Посольство Росії в Нідерландах не отримувало запит з боку голландської прокуратури про екстрадицію фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха. Про це повідомили в російському диппредставництві, передає УНН із посиланням на ТАСС.
"Звернення нідерландської сторони з цього питання не надходило", - заявили в посольстві.
Водночас, там додали, що, "згідно з європейською конвенцією "Про взаємну правову допомогу у кримінальних справах", учасниками якої є Росія і Нідерланди, взаємодія (в подібних випадках - ред.) здійснюється безпосередньо між компетентними органами відповідних країн".
При цьому, офіційний представник голландської прокуратури Брехт'є ван де Мосдейк заявила, що відомство не коментує дану ситуацію.
Як повідомляв УНН, Нідерланди офіційно зажадали від Росії видачі фігуранта справи про збитий над Донбасом Boeing рейсу MH17 Володимира Цемаха.