Посольство Финляндии в москве получило три конверта с неизвестным веществом - росСМИ

Детали

По данным росСМИ, в первом конверте обнаружили белый порошок, после чего два других письма оставили запечатанными. Конверты переданы правоохранителям.

Ранее

В посольство Украины в Испании поступил конверт. Во время досмотра конверт взорвался в руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения. Остальные сотрудники посольства не пострадали, сообщили в МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за рубежом после взрыва в Мадриде.