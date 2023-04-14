Посольство Финляндии в москве получило три конверта с неизвестным веществом - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Посольство Финляндии в москве получило три конверта с неизвестным веществом. Об этом сообщают росСМИ, конверты адресованы военному атташе и его помощникам, передает УНН.
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По данным росСМИ, в первом конверте обнаружили белый порошок, после чего два других письма оставили запечатанными. Конверты переданы правоохранителям.
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