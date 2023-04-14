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Посольство Фінляндії у москві отримало три конверти з невідомою речовиною - росЗМІ

Посольство Фінляндії у москві отримало три конверти з невідомою речовиною - росЗМІ

Київ • УНН

 • 708062 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Посольство Фінляндії у москві отримало три конверти з невідомою речовиною. Про це повідомляють росЗМІ, конверти адресовані військовому аташе та його помічникам, передає УНН.

Деталі

За даними росЗМІ, у першому конверті виявили білий порошок, після чого два інші листи залишили запечатаними. Конверти передано правоохоронцям.

Раніше

До посольства України в Іспанії надійшов конверт. Під час огляду конверт вибухнув в руках коменданта. Комендант отримав незначні поранення. Решта співробітників посольства не постраждала, повідомили у МЗС.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном після вибуху в Мадриді.

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