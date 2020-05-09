Посол Украины в Германии требует памятник украинскому жертвам войны в Берлине

На вопрос, что “сегодня (в Германии мероприятия проходят 8 мая — ред.) в Берлине проходят главные мероприятия по празднованию окончания Второй мировой войны, крушения нацистского режима. Вы считаете, что роль именно Украины на этих мероприятиях отмечают мало?”, украинский посол отметил: “Мои соотечественники были, честно говоря, шокированы, когда вчера прочитали передовую статью Федерального министра иностранных дел Хайко Мааса для журнала Spiegel. Ни разу в этой статье не упоминается Украина. Абсолютно никакого. И опять же говорится о „России и других странах бывшего Советского Союза“. При этом СССР развалилсяуже почти 30 лет назад”.

Андрей Мельник тако сказал, что: “Такая формулировка, но прежде всего — вот такой подход для нас, украинцев, оскорбителен. Это просто пощечина. Ведь это, по сути, можно расценивать так, как будто Третий Рейх убил так себе — между прочим — 5 миллионов украинцев, но это совсем не стоит упоминания в ключевой статье на тему завершения войны”.

“До сих пор мы вежливо, возможно слишком вежливо просили наших немецких друзей и партнеров построить в центре Берлина памятник тем восьми миллионам украинских жертв нацизма. К сожалению, до сих пор не было надлежащей реакции. Отныне мы больше не будем просить, а будем требовать, чтобы эти украинские жертвы немецкой войны на порабощение наконец были достойно отмечены”, — добавил посол Украины.

Отметим, посол также сказал, что Германия должна признать свою историческую ответственность перед Украиной.