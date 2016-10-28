Посол США в Украине прибыла во Львов с рабочим визитом

"Я много лет не была во Львове, и сейчас вижу, что он очень быстро развивается. Буду здесь еще несколько дней, поэтому будет время, чтобы прогуляться львовскими улочками", - отметила посол.

Она вместе с представителями горсовета обсудила политическую и экономическую ситуацию во Львове, вопрос децентрализации в стране, развитие сфер ІТ и туризма, а также поделились опытом в вопросе общественной безопасности и формирования структуры городов. После встречи М.Йованович осмотрела Черную каменицу, на пл. Рынок, 4.