Посол США в Украине прибыла во Львов с рабочим визитом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович прибыла во Львов с рабочим визитом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"Я много лет не была во Львове, и сейчас вижу, что он очень быстро развивается. Буду здесь еще несколько дней, поэтому будет время, чтобы прогуляться львовскими улочками", - отметила посол.
Она вместе с представителями горсовета обсудила политическую и экономическую ситуацию во Львове, вопрос децентрализации в стране, развитие сфер ІТ и туризма, а также поделились опытом в вопросе общественной безопасности и формирования структуры городов. После встречи М.Йованович осмотрела Черную каменицу, на пл. Рынок, 4.