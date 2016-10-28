Посол США в Україні прибула до Львова з робочим візитом
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Марі Йованович прибула до Львова з робочим візитом. Про це УНН повідомляє із посиланням на прес-службу Львівської міської ради.
“Я багато років не була у Львові, і зараз бачу, що він дуже стрімко розвивається. Буду тут ще кілька днів, тож матиму час, аби прогулятися львівськими вуличками”, — зазначила посол.
Вона разом із представниками міськради обговорила політичну та економічну ситуацію у Львові, питання децентралізації в країні, розвиток сфер ІТ та туризму, а також поділилися досвідом у питанні громадської безпеки та формування структури міст. Після зустрічі М.Йованович оглянула Чорну кам’яницю, що на пл. Ринок, 4.