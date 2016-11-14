Посол Латвии: ожидать эффекта от ЗСТ Украине еще рано

"Говорить сегодня насколько эффективна было соглашение о ЗСТ наверное еще рано. Все цифры пока еще очень условны. Если посмотреть на латвийско-украинскую торговую динамику, то статистика такова, что экспорт вырос на 30%, в целом торговля на 20% возросла. Мне кажется это больше связано с внутренней стабализацией в Украине. Говорить, что это эффект от ЗСТ пока рано", - сказал посол.

Напомним, в ЕС заинтересованы, чтобы Украина как можно скорее стала на рельсы свободной экономики.

Как сообщал УНН, П.Климкин заявил о "пути вперед" в ЗСТ Украины и ЕС.