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15 марта, 19:03 • 110378 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152972 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129207 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108058 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103136 просмотра

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Посол Латвии: ожидать эффекта от ЗСТ Украине еще рано

Посол Латвии: ожидать эффекта от ЗСТ Украине еще рано

Киев • УНН

 • 6792 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Несмотря на положительную динамику в торговых отношениях Украины и Латвии, говорить, что это эффект от Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) еще рано. Об этом во время конференции рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс, передает корреспондент УНН.

"Говорить сегодня насколько эффективна было соглашение о ЗСТ наверное еще рано. Все цифры пока еще очень условны. Если посмотреть на латвийско-украинскую торговую динамику, то статистика такова, что экспорт вырос на 30%, в целом торговля на 20% возросла. Мне кажется это больше связано с внутренней стабализацией в Украине. Говорить, что это эффект от ЗСТ пока рано", - сказал посол.

Напомним, в ЕС заинтересованы, чтобы Украина как можно скорее стала на рельсы свободной экономики.

Как сообщал УНН, П.Климкин заявил о "пути вперед" в ЗСТ Украины и ЕС.

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