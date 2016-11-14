Посол Латвии: ожидать эффекта от ЗСТ Украине еще рано
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Несмотря на положительную динамику в торговых отношениях Украины и Латвии, говорить, что это эффект от Соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) еще рано. Об этом во время конференции рассказал Чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс, передает корреспондент УНН.
"Говорить сегодня насколько эффективна было соглашение о ЗСТ наверное еще рано. Все цифры пока еще очень условны. Если посмотреть на латвийско-украинскую торговую динамику, то статистика такова, что экспорт вырос на 30%, в целом торговля на 20% возросла. Мне кажется это больше связано с внутренней стабализацией в Украине. Говорить, что это эффект от ЗСТ пока рано", - сказал посол.
Напомним, в ЕС заинтересованы, чтобы Украина как можно скорее стала на рельсы свободной экономики.
Как сообщал УНН, П.Климкин заявил о "пути вперед" в ЗСТ Украины и ЕС.