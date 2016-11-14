Посол Латвії: очікувати ефекту від ЗВТ Україні ще рано

"Говорити сьогодні наскільки ефективна була угода про ЗВТ напевно ще рано. Всі цифри поки ще дуже умовні. Якщо подивитися на латвійсько-українську торгову динаміку, то статистика така, що експорт зріс на 30%, в цілому торгівля на 20% зросла. Мені здається це більше пов'язано з внутрішньою стабалізацією в Україні. Сказати, що це ефект від ЗВТ поки що рано",- сказав посол.

Нагадаємо, у ЄС зацікавлені, щоб Україна якомога швидше стала на рейки вільної економіки.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін заявив про "шлях вперед" у ЗВТ України і ЄС.