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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Посол Латвії: очікувати ефекту від ЗВТ Україні ще рано

Посол Латвії: очікувати ефекту від ЗВТ Україні ще рано

Київ • УНН

 • 6792 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Незважаючи на позитивну динаміку в торгівельних відносинах Україні і Латвії, говорити, що це ефект від Угоди про зону вільної торгівлі (ЗВТ) ще рано. Про це під час конференції розповів Надзвичайний та повноважний посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пойканс, передає кореспондент УНН.

"Говорити сьогодні наскільки ефективна була угода про ЗВТ напевно ще рано. Всі цифри поки ще дуже умовні. Якщо подивитися на латвійсько-українську торгову динаміку, то статистика така, що експорт зріс на 30%, в цілому торгівля на 20% зросла. Мені здається це більше пов'язано з внутрішньою стабалізацією в Україні. Сказати, що це ефект від ЗВТ поки що рано",- сказав посол.

Нагадаємо, у ЄС зацікавлені, щоб Україна якомога швидше стала на рейки вільної економіки.

Як повідомляв УНН, П.Клімкін заявив про "шлях вперед" у ЗВТ України і ЄС.

Українські Національні Новини

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