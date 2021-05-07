Посол: Киев призывает немецкие власти установить памятник жертвам нацизма среди украинцев в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил разочарование от лица украинского народа из-за отсутствия мемориала в Германии жертвам нацизма среди украинцев. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию RND, пишет УНН.
В частности, посол заявил, что Бундестаг отклонил просьбу Украины о возведении в Берлине памятника жертвам нацизма.
Цитата
“Мы, украинцы, очень разочарованы тем, что Бундестаг отклонил нашу просьбу о возведении в Берлине мемориала украинским жертвам нацизма, хотя в то же время был установлен отдельный памятник жертвам войны в Польше”, — отметил он.
Детали
В качестве аргумента Мельник назвал 6 млн украинцев, которые сражались против гитлеровской Германии в составе Красной армии, а еще 250 тысяч — в войсках союзников, чтобы освободить Европу от нацистской тирании.
Более трех миллионов из них погибли на поле боя или подверглись жестокому обращению, и были убиты как военнопленные. Около 8 млн погибли. Среди них он назвал 1,6 миллиона убитых украинских евреев.
Кроме того, более 2,3 миллиона украинцев были депортированы в Третий рейх для принудительных работ, где они эксплуатировались.
Мельник раскритиковал то, что немецкая общественность почти не знала об этих потерях.
“С существующим белым пятном в немецкой культуре памяти необходимо срочно и честно разобраться. Именно поэтому Украина призывает парламент Германии принять справедливое решение и построить отдельный мемориал в самом сердце федеральной столицы для достойного чествования миллионов украинских жертв нацизма”, — заявил Мельник.
Контекст
Ещё в прошлом году посол Украины в Германии Андрей Мельник высказал критику по поводу того, что “украинский народ в контексте памяти жертв Второй мировой войны практически остается без внимания”.
Ранее Мельник призывал ФРГ ввести экономическое эмбарго и международный бойкот против России.