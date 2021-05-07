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Посол: Киев призывает немецкие власти установить памятник жертвам нацизма среди украинцев в Берлине

Посол: Киев призывает немецкие власти установить памятник жертвам нацизма среди украинцев в Берлине

Киев  •  УНН

 • 22539 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил разочарование от лица украинского народа из-за отсутствия мемориала в Германии жертвам нацизма среди украинцев. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию RND, пишет УНН.

В частности, посол заявил, что Бундестаг отклонил просьбу Украины о возведении в Берлине памятника жертвам нацизма.

Цитата

“Мы, украинцы, очень разочарованы тем, что Бундестаг отклонил нашу просьбу о возведении в Берлине мемориала украинским жертвам нацизма, хотя в то же время был установлен отдельный памятник жертвам войны в Польше”, — отметил он.

Детали

В качестве аргумента Мельник назвал 6 млн украинцев, которые сражались против гитлеровской Германии в составе Красной армии, а еще 250 тысяч — в войсках союзников, чтобы освободить Европу от нацистской тирании.

Более трех миллионов из них погибли на поле боя или подверглись жестокому обращению, и были убиты как военнопленные. Около 8 млн погибли. Среди них он назвал 1,6 миллиона убитых украинских евреев.

Кроме того, более 2,3 миллиона украинцев были депортированы в Третий рейх для принудительных работ, где они эксплуатировались.

Мельник раскритиковал то, что немецкая общественность почти не знала об этих потерях.

“С существующим белым пятном в немецкой культуре памяти необходимо срочно и честно разобраться. Именно поэтому Украина призывает парламент Германии принять справедливое решение и построить отдельный мемориал в самом сердце федеральной столицы для достойного чествования миллионов украинских жертв нацизма”, — заявил Мельник.

Контекст

Ещё в прошлом году посол Украины в Германии Андрей Мельник высказал критику по поводу того, что “украинский народ в контексте памяти жертв Второй мировой войны практически остается без внимания”.

Ранее Мельник призывал ФРГ ввести экономическое эмбарго и международный бойкот против России.

Украинские Национальные Новости

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