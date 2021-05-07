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Посол: Київ закликає німецьку владу встановити пам'ятник жертвам нацизму серед українців в Берліні

Посол: Київ закликає німецьку владу встановити пам'ятник жертвам нацизму серед українців в Берліні

Київ • УНН

 • 22542 перегляди

КИЇВ. 7 травня. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив розчарування від імені українського народу через відсутність меморіалу в Німеччині жертвам нацизму серед українців. Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню RND, пише УНН.

Зокрема, посол заявив, що Бундестаг відхилив прохання України про зведення в Берліні пам’ятника жертвам нацизму.

Цитата

“Ми, українці, дуже розчаровані тим, що Бундестаг відхилив наше прохання про зведення в Берліні меморіалу українського жертвам нацизму, хоча в той же час був встановлений окремий пам’ятник жертвам війни в Польщі”, — зазначив він.

Деталі

Як аргумент Мельник назвав 6 млн українців, які боролися проти гітлерівської Німеччини у складі Червоної армії, а ще 250 тисяч — у військах союзників, щоб звільнити Європу від нацистської тиранії.

Понад три мільйони з них загинули на полі бою або зазнали жорстокого поводження, і були вбиті як військовополонені. Близько 8 млн загинули. Серед них він назвав 1,6 мільйона убитих українських євреїв.

Крім того, понад 2,3 мільйона українців були депортовані в Третій рейх для примусових робіт, де вони експлуатувалися.

Мельник розкритикував те, що німецька громадськість майже не знала про ці втрати.

“З існуючою білою плямою в німецькій культурі пам’яті необхідно терміново і чесно розібратися. Саме тому Україна закликає парламент Німеччини прийняти справедливе рішення і спорудити окремий меморіал у самому серці федеральної столиці задля гідного вшанування мільйонів українських жертв нацизму”, — заявив Мельник.

Контекст

Ще в минулому році посол України в Німеччині Андрій Мельник висловив критику з приводу того, що “український народ в контексті пам’яті жертв Другої світової війни практично залишається поза увагою”.

Раніше Мельник закликав ФРН ввести економічне ембарго і міжнародний бойкот проти Росії.

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