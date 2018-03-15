Посол председательствующей в G7 Канады приветствовал назначение главы НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Посол Канады, председательствующей сейчас в G7, Роман Ващук приветствовал назначение главой Национального банка Украины Якова Смолия. Об этом он сообщил корреспонденту УНН.
"Радуюсь возможности, что профессионала, общеуважаемого и в международном финансовом сообществе, назначено", - сказал посол, комментируя назначение главой НБУ Якова Смолия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Послы "Большой семерки" призвали как можно быстрее назначить главу НБУ
Как сообщал УНН, 15 марта Верховная Рада Украины своим решением назначила Якова Смолия на должность главы Национального Банка Украины. За такое решение проголосовали 247 народных депутатов.
Президент Украины Петр Порошенко представил нового председателя Национального банка Украины Якова Смолия.