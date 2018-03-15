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Посол головуючої в G7 Канади привітав призначення голови НБУ

Посол головуючої в G7 Канади привітав призначення голови НБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Посол Канади, яка головує наразі в G7, Роман Ващук привітав призначення головою Національного банку України Якова Смолія. Про це він повідомив кореспонденту УНН.

“Радію з нагоди, що професіонала, загальношанованого і в міжнародному фінансовому співтоваристві, призначено”, — сказав посол, коментуючи призначення головою НБУ Якова Смолія.

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Як повідомляв УНН, 15 березня Верховна Рада України своїм рішенням призначила Якова Смолія на посаду голови Національного Банку України. За таке рішення проголосували 247 народних депутатів.

Президент України Петро Порошенко представив новопризначеного голову Національного банку України Якова Смолія.

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